Eva Henger seminuda tra le lenzuola

Continua a essere la protagonista indiscussa dei sogni degli italiani. Parliamo di Eva Henger, un’ex attrice pornografica, attrice, conduttrice televisiva, cantante e opinionista ungherese naturalizzata italiana, che sembra davvero senza età.

Nonostante infatti abbia superato ampiamente la soglia dei 40 anni, Eva Henger si conferma giorno dopo giorno il desiderio erotico del pubblico maschile italiano – e non solo. Magra, bella e sensuale, Eva è attivissima sui social – in particolare Instagram, ama viaggiare, segue le tendenze ed è sempre impeccabile. Insomma, la Henger fa parte della generazione senza età delle ultraquarantenni e cinquantenni, quelle che nelle foto sembrano più sorelle maggiori che madri delle proprie figlie e con le quali si scambiamo i vestiti, guardano le stesse serie televisive, seguono lo stesso corso di yoga su YouTube o, come nel caso specifico di Eva, entrano apertamente in competizione.

Ecco l’eterno dilemma: "Eva o Mercedesz Henger: chi è la più bella del pianeta?" . Il pubblico ovviamente fa difficoltà a prendere posizione visto che la sensualità è di casa. Così, forse per autoconvincersi o convincere gli altri del proprio fascino, sembra proprio che mamma e figlia si sfidino a colpi di pose hot e scatti intriganti su Instagram.

Così, se Mercedesz scatta un selfie in slip e maglioncino nella sua lussuosa camera da letto, Eva non resta a guardare e decide di mettersi in gioco. Nell’ultimo scatto condiviso su Instagram, infatti, la vediamo distesa tra le lenzuola che coprono le sue curve mozzafiato. Cosa di cavallo ed un make-up ad opera d’arte completano il look che Eva ha scelto prima di andare a dormire. "Buonanotte bella gente. Vi auguro che abbiate passato una domenica meravigliosa!" , è la didascalia che accompagna il post.

Ed in un attimo sui social è boom di like – oltre 21mila – e commenti a non finire. "Divina" , "Meravigliosa" , "Sei uno spettacolo di donna" , "Eva, sei troppo bella, grazie di esistere" , "Queste sono le cose belle della vita" e "Mi fai impazzire, altro che buona notte!" , si legge nello spazio in fondo al post.

Infine, qualcuno ha fatto notare come al mondo ci siano donne come Eva Henger che non invecchiano, che sembrano non accusare l’avanzare dell’età e non temono la visione prolungata allo specchio! "Per me è ancora il top" , "Le ventenni ti fanno un baffo" e "Il tempo passa ma tu non passi mai" , si legge tra le righe. Non resta che continuare a seguirla per scoprire il suo segreto di bellezza e di giovinezza e chiedersi se, noncurante della concorrenza, lo abbia rivelato almeno a sua figlia.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?