Eva Longoria mamma in carriera: sul red carpet di Cannes col figlio di 10 mesi

Eva Longoria è orgogliosa del suo nuovo status di mamma: l'attrice, a 10mesi mesi dal parto, si è presentata sul red carpet del Festival di Cannes in compagnia del marito e del suo piccolo Santiago. Per l'occasione il bimbo, che tra due mesi compirà un anno, è stato abbigliato esattamente come il papà, con uno smoking che ha attratto l'attenzione dei fotografi.

Eva ha deciso che il tappeto rosso della Kermesse francese fosse l'occasione giusta per fare debuttare il suo primogenito: il bimbo è arrivato dall'unione con il suo terzo marito José Antonio Baston, produttore messicano di 2 anni. Le due precedenti unioni della Longoria non le avevano regalato la gioia della maternità, arrivata a 42 anni. L'attrice, da allora, non perde occasione per mostrarsi come una donna in carriera che però passa più tempo possibile con suo figlio, come dimostrano i numerosi scatti che la donna posta sui social.

"Se mi seguite su Instagram, vedrete che è sul set con me, che è in riunione con me. È sempre con me. Penso che sia normale per una mamma che lavora" , ha affermato Eva di recente. L'attrice, che si è presentata sul red carpet con un fantastico abito aderente in paillettes, che lasciava intravedere le gambe mediante un ampio spacco, ha vissuto tutta la gravidanza e il periodo post-partum con estrema gioia, noncurante delle pressioni esterne che la spingevano a ritrovare la forma fisica nel più breve tempo possibile.

"Se c’era gente che mi diceva 'sbrigati, dimagrisci', io non li ho ascoltati. Mi sono presa i tempi giusti, senza sentire il carico della pressione" , ha ammesso Eva, la quale spesso si è mostrata durante i suoi giorni di permanenza a Cannes si è spesso mostrata intenta ad occuparsi del piccolo Santiago.

Se Eva era bellissima, di certo ad avere tutti gli occhi puntati addosso è stato proprio il piccolino di dieci mesi: la Longoria non poteva scegliere evento migliore per presentarsi come una splendida mamma e moglie.

