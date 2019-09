Eva Riccobono nuda sui social: "Mi sento un animale selvaggio"

Eva Riccobono è una delle attrici italiane più talentuose e richieste da cinema e televisione. Nonostante la sua allure algida e aristocratica, la sua natura è decisamente "wild". L'attrice siciliana lo ha confessato sui social network dove è apparsa completamente nuda per salutare l'estate e le vacanze in famiglia. Una scelta non casuale, quella di comparire senza veli davanti all'obiettivo, ma intenzionale per spiegare il suo rapporto speciale con la natura.

" La cosa che per me è più difficile al ritorno dalle vacanze estive è proprio il ritorno alla civiltà. - ha spiegato in un post su Instagram Eva Riccobono - Vestiti, scarpe, città e rumori non mi piacciono. Mi sono sempre sentita un animale selvaggio, il mio carattere, le mie decisioni la mia sempre poca voglia sin da piccola di mettermi le scarpe o tagliarmi i capelli ". Un inno alla libertà e alla voglia di vivere in armonia con la natura che la contraddistingue. Non è infatti la prima volta che la bella attrice compare sui suoi social con scatti sexy dove appare senza abiti.

Oggi l'attrice, che recentemente ha rivelato di aver avuto complessi per la sua "r" moscia, è pronta a tornare al lavoro dopo aver trascorso un'estate all'insegna della famiglia. Tra mare e città, dalla Sicilia alla Toscana, Eva Riccobono si è immersa con figlio e compagno nella vita in mezzo alla natura vivendo alcune settimane in un caravan stile Far West. Un'esperienza appagante secondo la bella attrice.