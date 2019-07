Evan Rachel Wood nella bufera: "Hopper di Stranger Things è un violento"

Sembra che l'attrice Evan Rachel Wood abbia qualche problema con i personaggi di "Stranger Things". I fan della fortunata serie Netflix, appena ritornata sugli schermi con la terza stagione, sono insorti contro la protagonista di “Thirteen”, rea di aver pubblicato un tweet critico nei confronti del personaggio di Jim Hopper. “Non dovreste mai frequentate un uomo come il poliziotto di #strangerthings. La gelosia esagerata e i violenti accessi di rabbia non sono né lusinghieri né sexy come la tv vorrebbe farvi credere. Questo è quanto.”

Il capo Hopper, interpretato da David Harbour, nella terza stagione è effettivamente cambiato, rivelandosi geloso nei confronti di Joyce (Wynona Rider) e più aggressivo di prima. Ma come molti fan della serie hanno fatto notare alla Wood, si tratta di un personaggio fittizio, il cui carattere è stato probabilmente modificato dagli sceneggiatori per offrire al pubblico qualcosa di diverso, che li lasciasse stupiti. “Sei seria? È solo un personaggio immaginario di una fiction” , le ha risposto un ragazzo, mentre un altro ha scritto scarcastico: “Certo, ascoltiamo tutti i consigli sulle relazioni da Evan Rachel Wood…”.

L’attrice ha proseguito nella sua battaglia contro Jim Hopper, spiegando: “Si, lo so che è soltanto una serie ed è ambientata negli anni 80, sebbene questi comportamenti non erano accettabili nemmeno allora. È proprio questo il punto, è solo uno show, e il mio è un gentile promemoria per non farsi fregare da uno schifo del genere nella vita reale”. I tweet accesi della Wood sono andati avanti più agguerriti che mai, ma anche i difensori del capo della polizia di Hawkins le hanno risposto per le rime, creando un botta e risposta virtuale che non è passato inosservato al popolo del web.