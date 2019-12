Ex concorrente del Grande Fratello svela: "Ricoverato con Tso per problemi psichici dopo il reality"

Paolo Mari, dopo dieci anni di assenza dai programmi televisivi, è tornato a raccontarsi a "Live Non è la D'Urso". L'ex concorrente del Grande Fratello 2009 fu eliminato dal reality per essersi spogliato nudo di fronte ai coinquilini e per aver dato in escandescenza per un pomeriggio intero. Impossibile dimenticarsi di lui: per settimane, dopo la sua espulsione, giornali e televisioni parlarono della sua scenata e dei suoi problemi, rivelatisi poi di natura psichica. A raccontarlo è stato lui stesso nel corso della puntata del programma di Barbara D'Urso di lunedì scorso.

Ospite a "Live" durante la parentesi dedicata agli ex concorrenti dei Grande Fratello, Paolo Mari ha spiegato: " Ho avuto un periodo di forte depressione, avevo un disagio sociale che ho manifestato, purtroppo, davanti a molte persone ". L'esperienza vissuta all'interno della casa del Grande Fratello è stata molto toccante a livello psicologico per Mari, tanto da scatenargli una violenta reazione psicologica: " Una settimana dopo sono stato ricoverato con un Tso (trattamento sanitario obbligatorio) e sono stato dichiarato aggressivo, perchè ero diventato violento, anche se non ho mai fatto male a nessuno, solo a me stesso". L'idraulico del Grande Fratello 2009 ha svelato che, proprio grazie alla partecipazione al reality, ha scoperto di soffrire di una grave patologica psichica: " Ho sofferto di bipolarismo, ridevo e scherzavo con i miei amici e poi all’improvviso, boom, succedeva qualcosa di strano in me e cambiavo ".