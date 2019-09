Ex detenuto afferma: "Per Felicity Huffman il carcere sarà difficile"

Si prospettano settimane difficili per Felicity Huffman. La Desperate Housewife è colpevole di aver pagato una tangente di 15000 dollari per cambiare le risposte del test d’ammissione della figlia al college, nello scandalo che coinvolge diversi istituti e genitori. Il 13 settembre un giudice federale di Boston ha deciso che l’attrice dovrà scontare 14 giorni in prigione, esperienza che potrebbe rivelarsi tutt’altro che facile per la donna.

A rivelarlo a People è Justin Paperny, la cui professione è di aiutare coloro che dovranno scontare una pena prima, durante e dopo il carcere. “La verità è che in prigione ci sono problemi e insidie in ogni momento, ogni giorno”, ha affermato Paperny, che dopo aver scontato lui stesso una pena per frode, ha aperto un’agenzia di aiuto per detenuti. Il legale della Huffman pare abbia fatto richiesta affinchè la sua assistita sconti la pena all'Istituto correzionale Dublin, una prigione di minima sicurezza in California. Nonostante l’istituto sia considerato abbastanza confortevole, Paperny ha voluto mettere in chiaro la realtà dei fatti: “Le persone associano questi istituti a dei country club, perché hanno il campo da basket. Ma la verità è che sei rinchiuso” .

Inoltre per la Linette di Desperate Housewives potrebbero aprirsi scenari peggiori, come un vero centro di detenzione, insieme a criminali violenti. E questo, potrebbe essere “alquanto difficile” per lei. Il processo di “check-in” viene descritto da Paperny come un momento “umiliante” , in cui ti prendono le impronte e ti danno una tuta e un materasso. Ma ciò che Paperny descrive come la cosa peggiore, sono le altre detenute. Nel caso della Huffman alcune potrebbero essere attratte dalla sua celebrità, regalarle articoli per il bagno e aiutarla con le faccende. Altre la potrebbero “odiare per avere un avvocato migliore e perché è ricca” . “Alcune direbbero che la sua pena è troppo corta” , afferma ancora Paperny, “e questo le causerebbe odio ”.