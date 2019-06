Michelly Sander scalda il cuore dei follower: in uscita il suo sexy calendario

Andrea Petagna all'età di 23 anni, ne compirà 24 il 30 giugno, ha vissuto sicuramente la sua stagione più prolifica da quando gioca a calcio e da quando si cimenta in Serie A. L'ex canterano del Milan, infatti, con la maglia della Spal ha messo insieme 16 reti in campionato e una in Coppa Italia in 36 presenze complessive. Petagna, ora, è appetito da diversi club italiani e stranieri e difficilmente resterà a Ferrara anche nella prossima stagione. La squadra nella quale giocherà Andrea non è ancora certa così come la sua vita sentimentale che pare abbia subito uno scossone visto che non è più fidanzato con la sexy modella brasiliana Michelly Sander.

Michelly Sander è una delle wag più amate e seguite sui social network con oltre 210.000 follower su Instagram. L'ex Madre Natura di Ciao Darwin ha recentemente scatenato sui social i suoi tantissimi seguaci annunciando l'uscita del suo prossimo calendario. La sua foto hot e provocante ha raccolto quasi 27.000 like e una marea di commenti, quasi tutti di questo genere: "Dove possiamo reperirlo?". Michelly ha infine dato una notizia choc ai suoi tanti seguaci: non è più fidanzata. La bella brasiliana, infatti, su una Instagram story ha risposto così a chi le chiedeva se fosse fidanzata: "NO". Sia Petagna che la sua ex, dunque, tornano sul mercato dei single per buona pace dei loro tanti fan.