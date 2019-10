Il regalo inaspettato di Fabio Colloricchio

Fabio Colloricchio si sposa? Forse, ma non ora. Quella che per molti sembrava essere una storia destinata a finire a breve potrebbe essere il grande amore della sua vita. La storia con Violeta Mangrinan, iniziata durante l'edizione spagnola dell'Isola dei Famosi, ha fatto molto discutere nei mesi scorsi, soprattutto per l'amplesso consumato dai due sulla spiaggia durante il reality.

Nonostante la loro sia una relazione che dura da meno di un anno, Fabio Colloricchio e Violeta pare siano pronti a fare il grande passo e a dividere la vita per costruire una famiglia insieme. La coppia già convive da diversi mesi un post pubblicato nel profilo Instagram del ragazzo ha scatenato il gossip sul loro futuro. “ Il matrimonio spaventa ”, ha scritto l'ex protagonista di Uomini e Donne condividendo il video in cui regala un bellissimo anello di Cartier alla sua amata.

Nonostante tantissimi utenti sotto il post abbiano dedotto che Colloricchio stesse chiedendo in sposa la bella Violeta, in realtà, pare che l'anello regalato da Fabio alla sua fidanzata non sia per chiederla in moglie ma solamente per festeggiare il traguardo dei tre mesi insieme. Un regalo importante per una tappa come questa ma che evidentemente per i due ha un grande significato.

Moltissimi seguaci di Uomini e Donne certamente ricordano quando Fabio Colloricchio sembrava essere prossimo alle nozze con la bellissima Nicole Mazzoccato. I due avevano addirittura dichiarato che il loro matrimonio si sarebbe svolto in Argentina, sulla spiaggia. Sembrava che le nozze fossero imminenti ma la loro relazione naufragò in modo disastroso. Fabio Colloricchio ha finalmente trovato in Violeta la donna da portare all'altare? Solo il tempo lo dirà ma nel frattempo i due si godono questi momenti di felicità.