Fabio Colloricchio va a convivere con Violeta Mangrinan e lascia l’Italia

Importante svolta nella vita di Fabio Colloricchio: l’ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato l’Italia per andare a convivere con la nuova fidanzata, Violeta Mangrinan, in Spagna.

I due si sono conosciuti durante la partecipazione a Supervivientes, edizione spagnola de L’Isola dei famosi, e tra loro è scoppiata immediatamente la passione. Fabio e Violeta, infatti, suscitarono scandalo per aver avuto un rapporto sessuale davanti alle telecamere e qualcuno iniziò a sospettare che l’amore tra loro potesse essere frutto di una messa in scena architettata per avere maggiore visibilità. Invece, anche a telecamere spente, Colloricchio e la Mangrinan hanno deciso di coltivare il sentimento nato a Supervivientes scoprendosi innamorati l’uno dell’altra.