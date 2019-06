Fabio Colloricchio vittima di un piano di Violeta?

Continua a far chiacchierare la relazione nata a Supervivientes tra Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan. Nelle ultime ore, sembrava che il sentimento potesse svanire dopo le accuse nei confronti della naufraga che, secondo un’altra concorrente del reality show, Dakota Tarraga, avrebbe architettato il flirt con l’argentino per mero business.

Secondo la Terraga, Violeta avrebbe spostato il suo interesse su Fabio dopo essere stata rifiutata da un altro naufrago, Albert Alvarez, che avrebbe tentato di sedurre infilandosi completamente nuda nel suo letto prima dell'arrivo sull'isola destinata a diventare la location del reality show. Davanti a queste dichiarazioni, i dubbi in Colloricchio si sono fatti avanti e tra lui e la sua nuova fiamma è scattata una feroce lite. Lo scontro è stato talmente tanto infuocato che molti hanno ipotizzato che quell’amore nato sulle spiagge deserte di Supervivientes potesse essere già arrivato al capolinea, ma tutto si è risolto con un lieto fine e con un chiarimento da parte di Alvarez, che ha minimizzato l’accaduto discolpando totalmente Violeta.

Fabio e la Mangrinan, quindi, hanno avuto modo di chiarirsi e nella puntata del reality show andata in onda nella serata di ieri, 10 giugno, i due hanno ricevuto una sorpresa e potuto riabbracciare le rispettive madri arrivate sull'isola solo per loro. L’ex tronista di Uomini e Donne e la sua nuova fidanzata hanno presentato le consuocere che, nel precedente appuntamento con Supervivientes, non avevano avuto la possibilità di conoscersi. E, se a primo impatto la madre di Violeta pareva non avere un’ottima considerazione di Colloricchio, pare che nel corso delle settimane la signora si sia ricreduta e abbia finalmente accettato la relazione tra la figlia e il giovane argentino.