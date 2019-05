Fabio Colloricchio ritrova l'amore all'Isola dei famosi spagnola

E’ stato uno dei protagonisti più amati di Uomini e Donne, poi l’ex tronista Fabio Colloricchio ha accettato una nuova sfida e, dopo la fine dell’amore con Nicole Mazzocato, è partito alla volta de L’Isola dei famosi spagnola.

L’epilogo della lunga relazione che ha visto l’ex tronista argentino legato alla sua ex corteggiatrice ha colto tutti di sorpresa: i due sembravano essere una delle coppie più salde di Uomini e Donne, ma qualcosa è andato storto e Colloricchio e la Mazzocato hanno preferito dirsi addio senza rimorsi o rabbia. Se lei ha trovato poco dopo l’amore, Fabio ci ha messo un po’ di tempo e “galeotta” è stata la sua partecipazione al reality show spagnolo Supervivientes. Sulle spiagge deserte, infatti, Fabio ha incontrato Violeta Mangriñan che, strano scherzo del destino, è stata una delle troniste della versione iberica di Uomini e Donne.