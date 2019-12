Fabio Rondinelli: "Elena Morali mi ha baciato, ma non sono stato il suo amante"

Barbara d’Urso continua ad occuparsi del gossip riguardante il presunto flirt di Elena Morali con Fabio Rondinelli, giovane con cui la showgirl avrebbe tradito il comico Scintilla.

In collegamento con Pomeriggio Cinque, Fabio Rondinelli ha chiarito di non aver ancora ricevuto alcuna denuncia da parte di Gianluca Fubelli e, qualora questa arrivasse, si è detto curioso di saperne i contenuti. “ Fabio, tu sostieni che quella sera ci sia stato un bacio con Elena Morali, che lei ti ha proposto di andare con lei in Calabria: lo confermi o hai altre dichiarazioni da fare? ”, gli ha domandato la d’Urso, mentre Rondinelli continuava ad annuire.

“ Io continuo a confermare che Elena Morali mi ha invitato in Calabria – ha iniziato a spiegare Rondinelli che, più volte interrotto da Biagio D’Anelli che lo invitava a portare le prove del bacio, ha chiarito - . Ho sempre detto che con lei c’è stato un bacio nel momento in cui ci stavamo salutando ”. “ A proposito di querele – ha aggiunto - , è arrivata nello studio del mio legale una fotografia che i miei tecnici stanno esaminando. Ricordo che non ho mai detto di avere la prova del bacio ”.

Durante l’intervento di Rondinelli a Pomeriggio Cinque, è arrivata alla d’Urso una mail da parte di colui che ha organizzato l’incontro tra Fabio ed Elena Morali per una sponsorizzazione. Secondo quanto dichiarato da quest’ultimo, tale Luca Contini, il servizio fotografico avrebbe subito un cambiamento dovuto ad un ritardo della showgirl alla quale, quindi, venne chiesto di fare degli scatti mentre entrava ed usciva da un portone. Il problema, dunque, si sarebbe presentato quando Rondinelli ha deciso di inviare a tutte le redazioni degli scatti in bassa risoluzione pensando di venderle come un nuovo scoop.