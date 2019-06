Fabio Rovazzi celebra le nozze del rapper Space One

Il rapper Space One e la sua compagna Emanuela Muratore hanno detto sì nella splendida cornice del Lago Maggiore. Dopo anni di fidanzamento, Space One (da 25 anni al fianco di J-Ax con il ruolo di Hype Man) è capitolato mettendo l’anello al dito della bella compagna circondato dagli affetti e dagli amici più cari. La vera sorpresa, però, è che il matrimonio è stato celebrato da un ufficiale d’eccezione, il cantante Fabio Rovazzi. A quanto pare Fabio Rovazzi (che era presente con la nuova fidanzata Rebecca Casiraghi) è stato fortemente voluto dalla sposa, Emanuela, e lui non si è certo sottratto alla richiesta, indossando la fascia tricolore ufficiale dello stato civile.

Nonostante il suo ruolo ufficiale Fabio Rovazzi non ha perso la sua vena umoristica, neanche nel momento delle promesse e del rito civile: "Secondo me oggi è la giornata del tutto è possibile, è possibile che io sia sindaco, che io mi sia fidanzato e che sposi Space One e la sua donna". Un evento incredibile anche per lui che poco dopo, sui social, ha detto: "Ragazzi non sembra vero ma ho appena sposato due ragazzi…pazzesco". Alla cerimonia, che si è svolta sulle rive del Lago di Garda, erano presenti numerosi volti noti del panorama musicale italiano come Nina Zilli, dj Grido, lo speaker Max Brigante e J-Ax.

Quest’ultimo è stato al fianco dello sposo in questo giorno speciale in veste di testimone, visto che tra J-Ax e Space One c’è un’amicizia decennale che va oltre l’aspetto lavorativo. Anche il cantante di "Ostia Lido" ha voluto scherzare sul ruolo di Rovazzi durante il discorso da testimone poco prima delle promesse: "Rovazzi è stato fortemente voluto dalla sposa, credo per mandare un messaggio chiaro allo sposo, per fargli capire chi tra loro due sta andando a comandare".

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?