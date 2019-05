Fabio Rovazzi ritrova l'amore e vola ai Caraibi con Karen

Sono passate solo due settimane dall'annuncio ufficiale in cui Fabio Rovazzi metteva la parola fine alla relazione con la modella Karina Bezhenar. In quell'occasioneil cantante aveva specificato che il rapporto si era interrotto, consensualmente, già da diverso tempo, lasciando Rovazzi libero da ogni impegno. Il popolare cantante, idolo di teenager e non, non c'ha però messo molto a rimpiazzare la modella e in queste ore ha svelato ai fan chi è la sua nuova compagna, pubblicando un post sul suo account Instagram.

Lei è Rebecca Casiraghi, in arte Karen Kokeshi, youtuber e influencer molto famosa sul web, tanto da poter contare su un seguito di oltre un milione e mezzo di follower. I due sono stati pizzicati dal settimanale "Chi" insieme mano nella mano per le vie di Milano, rendendo ufficiale la loro relazione. Secondo quanto riportato dal settimanale, Fabio Rovazzi e Karen si conoscevano già da tempo, per questioni lavorative, ma non ci sarebbe mai stato niente perchè entrambi erano fidanzati. Poi, una volta tornati single, la simpatia reciproca si è trasformata in qualcosa di più forte e la scintilla della passione è scoppiata.

La coppia, che si frequenta da circa un mese, è già volata all'estero per una vacanza romantica ai Caraibi. Nelle scorse ore, infatti, Rovazzi e Karen hanno postato sui rispettivi profili social alcune foto e video del soggiorno d'amore alle isole Turks e Caicos. Nella splendida cornice di Parrot Cay, la giovane coppia si sta concendendo un momento di relax tra sole, mare ed escursioni, in vista dei rispettivi impegni lavorativi dell'estate. La foto di coppia postata su Instagram da Fabio Rovazzi ha incuriosito non poco i suoi follower e tra loro c'è anche chi, come il direttore d'orchestra Beppe Vessicchio, ha commentato con ironia pungente il post.