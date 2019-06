Fabio Rovazzi difende la nuova compagna: "Non sta con me per soldi"

Dopo la lunga storia con la modella Karina Bezhenar, Fabio Rovazzi ha voltato pagina, riscoprendo così l’amore e la serenità con Kokeshi (Karen Rebecca Casiraghi), una youtuber di 24 anni. Sebbene non tutti la conoscano, lei condivide regolarmente video sul suo canale YouTube incentrati sulla sua personalità da maschiaccio, i suoi capelli azzurri, i tatuaggi poco convenzionali e il suo atteggiamento sarcastico e provocatorio.

Tuttavia, solo pochi giorni fa i due sono usciti ufficialmente allo scoperto. Secondo alcuni rumors, Fabio e Karen si frequentano da appena un mese ma tra loro sembra esserci un legame forte e intenso come pochi.

L’ex amico di Fedez ha confessato al settimanale Chi i retroscena della loro relazione: “Con Karen ci conosciamo da tempo e il primo incontro è avvenuto a Milano ad una premiere cinematografica. Non c’è mai stato nulla, perché all’epoca entrambi eravamo fidanzati. C’era solo una bella simpatia. Quando ci siamo ritrovati single è scattato subito qualcosa di bello. Oggi ci godiamo il nostro primo viaggio insieme” .

Ma cosa ha fatto innamorare Kokeshi? Forse le passioni comuni per l’arte e per i tatuaggi, anche se i follower insinuano che lei punti solo al portafoglio. Così, attraverso una storia Instagram, Rovazzi ha apertamente scherzato sulla questione, rispondendo agli hater in diretta: “La dovete smettere di dire che sta con me per i soldi" . E lei di sottofondo ha colto l’occasione per scherzare senza veli: “Amore, dov'è la tua American Express?” .

Altri, invece, si chiedono in che rapporti sia rimasto con la sua ex fidanzata, ma lui stesso ha dichiarato: “Un rapporto assolutamente sereno, ci vediamo e ci sentiamo tranquillamente” . Tuttavia, ancora oggi non sono chiari i motivi che li hanno spinti alla rottura.

Insomma, tanti sono gli elementi da approfondire ma, ora che sono usciti allo scoperto, non ci vorrà molto prima che i due condividano sui social ogni attimo delle loro giornate.

