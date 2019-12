Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi in vacanza a New York, gli hater: “Ti svuota il conto”

Mentre molti si aspettavano una risposta di Fabio Rovazzi alledichiarazioni di Fedez, lui ha deciso di volare a New York per festeggiare i 25 anni della fidanzata Karen Kokeshi.

Al settimo cielo per questa relazione che sembra procedere a gonfie vele da ben sette mesi, Rovazzi pare essere talmente tanto coinvolto dalla ragazza che lo ha stregato, da non curarsi affatto di quanto sta accadendo in Italia nelle ultime ore. Dopo l’intervista rilasciata da Fedez a La Confessione, in cui il rapper spiega di essere stato tradito da Fabio Rovazzi e da J-Ax, che gli hanno preferito la società di management messa in piedi dal suo ex legale, molti speravano che arrivasse, via social o tramite interviste ufficiali, la verità dei due ex amici e colleghi del marito della Ferragni. Ma, se J-Ax ha pubblicato all’indomani dell’intervista su Nove una Instagram story che poteva apparire come unasorta di replica velata a Fedez, Rovazzi si è giocato la carta dell’indifferenza. O, forse, ha scelto di non rovinare il compleanno della fidanzata rimandando una risposta al suo rientro in Italia.

Poche ore dopo l’intervista di Fedez, infatti, Fabio e la fidanzata Karen Kokeshi sono volati in America, a New York, per festeggiare il 25esimo compleanno della youtuber in uno dei periodi dell’anno più magici di sempre. I due si sono mostrati nei video social e in alcune immagini più innamorati che mai, ma tra i commenti lasciati all’ultimo post condiviso da Rovazzi, sono balzati agli occhi quelli di alcuni hater che si sono detti certi del fatto che Karen sia più interessata al suo conto in banca che ad altro. “Ormai il conto si svuota”, si legge, “7 mesi e 7 milioni spesi per kokeshi”, “Rovazzi, mi dispiace per te, tu sei cotto di lei ma lei non la vedo convinta”, hanno aggiunto altri utenti, mentre molti hanno dimostrato di essere del loro stesso parere.