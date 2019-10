Fabio Rovazzi e Will Smith, una notte insieme in hotel

Sembra impossibile, eppure Fabio Rovazzi in viaggio a Budapest perché invitato tra "gli eletti" a vedere il film "Gemini Man" diretto da Ang Lee, che in Italia uscirà il 10 ottobre ed ha come protagonista appunto Will Smith, si è trovato nella sua stessa camera d'hotel proprio il famoso attore americano.

Fabio Rovazzi, in un hotel a Budapest incidentalmente si trova coinvolto in una situazione paradossale che lo vede costretto a condividere per una notte una stanza d’albergo con l’attore hollywoodiano Will Smith. Una situazione paradossale che ha creato momenti di imbarazzo, ma anche divertenti, ripresi da un video che di sicuro diventerà virale.

Rovazzi che è stato ospite di Fabio Fazio, ha mostrato anche la fidanzata Karen presente insieme a Fabio Fazio e ad altri personaggi nel suo ultimo video "Senza Pensieri".