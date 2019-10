Fabio Volo: "Insultato dalla madre di tre figli perché ho negato un selfie"

Lo scrittore e conduttore radiofonico Fabio Volo ha raccontato di essere stato protagonista di un increscioso episodio per aver negato un selfie ad una donna.

L’abitudine di chiedere di poter scattare una foto al personaggio famoso che si incontra per strada è ormai sdoganata e, in tanti, hanno più volte ribadito di non gradire questo atteggiamento dai passanti, soprattutto se colti mentre impegnati a fare altro. Questo è quello che è accaduto a Fabio Volo che, durante la trasmissione che conduce su Radio Deejay, ha voluto rendere partecipe il suo pubblico di quanto accaduto a lui e ai suoi figli.

“ Quando sono da solo coi miei due bambini e le persone mi fermano per fare le foto, dopo un po’ Gabriel piange, perché è come se rubassi tempo a lui – ha iniziato a spiegare - . Allora abbiamo deciso che, quando sono con loro, dopo un po’ di selfie dico: ‘Guarda quando sono coi miei figli no per favore, perché dopo piangono ’”. Fatta a lui e alla famiglia questa promessa, Fabio Volo si è visto costretto a negare il selfie ad una donna incontrata mentre era in gelateria con i figli. Il no detto alla signora con annessa motivazione, però, ha scatenato in lei una reazione inaspettata.