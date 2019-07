Fabrizio Colica fa coming out: "Amo un uomo, un'anima bella"

Fabrizio Colica, metà del duo Le Coliche, ha fatto coming out. Lo scorso anno è stato protagonista dell'adventure game Pechino Express in compagnia di suo fratello Claudio, che ha dovuto abbandonare quasi subito a causa di un problema di salute. Al suo posto è stato chiamato Tommy Kuti, giovane rapper che ha accompagnato Fabrizio fino alla fine del percorso nel gioco.

Oggi l'attore romano sta vivendo un periodo molto sereno della sua vita e nel giorno del suo 28esimo compleanno si è voluto fare un regalo. Ha voluto presentare al mondo la persona che ama, che gli ha cambiato la vita e con il quale sta attraversando un momento di felicità. Quello di Fabrizio Colica è un post molto bello che ripercorre il suo percorso a Pechino Express.

Esattamente un anno fa l'attore era in Tanzania ad affrontare l'avventura e a distanza di 12 mesi ha trovato l'amore: “ Ho capito che quando un'anima è bella, io perdo la testa, mi innamoro sempre di più. ” Le sue sono parole semplici che riescono a trasmettere la sua gioia attraverso il racconto del loro incontro: “ Prendendo tutti quei treni tra Roma e Milano, ho scoperto una bellissima città nel mezzo: Bologna. La stazione penso sia la più scomoda d'Italia, ma è lì che ho incontrato l'uomo più bello del mondo. Ed ho acquisito una certezza. Non che mi piacciono gli uomini; di quello non ne sarò mai certo. ” Non c'è sensazionalismo nelle parole di Fabrizio Colica, c'è solo l'emozione di un ragazzo innamorato: “ Giacomo Visconti è arrivato nella mia vita e non ha mai smesso di sorprendermi. Come oggi. Mi sta facendo una sorpresa dopo l'altra da quando è scattata la mezzanotte. Vi auguro anche solo la metà di quello che ho ricevuto quest'anno. Vi garantisco che non riuscirete a non ringraziare Dio quotidiana mente. ”

Un post dolcissimo da parte di Fabrizio Colica, che con poche parole e in punta di piedi ha gridato al mondo la sua felicità. Non è mancata la risposta del suo fidanzato, che con un lungo commento ha voluto esprimere il suo amore per l'attore: “Ti merito? Se ci fermassimo a questa domanda, non ci sarebbe nessuno tra questi 7 miliardi che siamo. E allora accetto il dono che il buon Dio mi ha dato. ” Giacomo lo elogia per la tenacia e la caparbietà con le quali ogni giorno si impegna nel suo lavoro, senza aiuti o scorciatoie.