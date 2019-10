Fabrizio Moro confessa: "Mi ossessiona la paura di morire"

Fabrizio Moro sta riempiendo i palazzetti italiani con il suo tour, che si chiuderà nella prestigiosa cornice del Mediolanum Forum di Assago, a Milano. Il “Figli di nessuno Tour” ha registrato anche sold out in alcune tappe ma l'esperienza di Moro non finisce oggi, sabato 26 ottobre, perché dopo una breve pausa il cantante inizierà il tour nei teatri.

Nei giorni scorsi si è raccontato sulle frequenze di Radio Italia, nel programma “I nuovi eroi”, dove ha svelato dei lati inediti e sorprendenti del suo carattere e della sua persona. Ha iniziato ricordando la sua infanzia, quando era un bambino introverso che trovava la sua espressione con la musica. “ Essendo un bambino molto chiuso non comunicavo i miei pensieri, ma li scrivevo. Poi quando ho incontrato la chitarra, questi pensieri sono diventati canzoni ”, ha dichiarato il 44enne che, nonostante una carriera più che ventennale nella musica, ha raggiunto il successo solo nel 2007. Quell'anno portò sul palco dell'Ariston la canzone “Pensa”, un inno in favore della lotta alla criminalità organizzata.

Da quel palcoscenico ha stregato l'Italia ma lui stesso ammette di non essere esattamente come appare. Dice che probabilmente la sua musica lo fa idealizzare, perché in realtà lui è peggio di quel che sembra. “ Ho avuto diversi maestri che mi hanno aiutato a capire meglio Fabrizio, che mi hanno aiutato a gestire l’irrequietezza, la rabbia e il disagio perché tutto parte dal disagio. Un grande mostro con cui mi sono confrontato è la pazienza che non riuscivo ad ottenere da me stesso. Il sogno, la voglia di rivalsa, il riscatto mi ha aiutato molto ”, ha ammesso Fabrizio Moro, che ha poi svelato una delle sue paure più grandi, quella della morte. “ Ho molta paura di morire, è una cosa che mi ossessiona. Il contatto con l’aldilà mi turba. Sono ipocondriaco da sempre, ho paura di ammalarmi, di soffrire, di non riuscire ad essere indipendente ”, ha ammesso svelando un suo aspetto che difficilmente era emerso in altri momenti.