Fabrizio Moro con Anastasio, il web lo critica e lui replica: "Non amo le cose già sentite"

Fabrizio Moro e Anastasio stanno collaborando a un nuovo progetto musicale che li vedrà impegnati insieme. E' lo stesso Fabrizio Moro a rendere nota la cosa, pubblicando sul suo profilo Instagram una fotografia che li ritrae insieme in uno studio di registrazione. Il cantautore romano, entusiasta del nuovo progetto, commenta cosi il post: "Anastasio, finalmente un rapper ispirato testi intelligenti e soprattutto.. veri". Un post che però non è piaciuto ai suoi tanti fan e follower: "Siamo alla frutta...Anastasio", "Mi spiace ma non condivido per niente, già non mi piace Ultimo ma Anastasio proprio no" e ancora "No Fabri con Ultimo sì ma con lui noooo".

Uno dei follower però, in maniera diretta, lo critica scrivendo: "Finalmente? Sai quanti altri ce n’è stanno prima di lui?". Un'affermazione che Fabrizio Moro (che da poco è tornato single) non ha digerito e alla quale ha voluto prontamente replicare: "Non mi interessano le cose già sentite". Qualcun'altro poi gli suggerisce che prima del giovanissimo Anastasio, ci sono altri nomi della scena musicale rapper con i quali duettare e Moro, ancora una volta, è costretto a controbattere: "Forse avrei dovuto aggiungere la parola giovane, loro però non si discutono".

Anastasio, il 21enne trionfatore a X Factor 2018, sta conquistando discografia e pubblico per questo Fabrizio Moro, che di talenti se ne intende visto il successo di Ultimo, ha voluto collaborare con lui in un progetto ancora sconosciuto. Molti dei suoi fan avrebbero, invece, voluto una nuova collaborazione con Ermal Meta, come si legge nei commenti: "Quando aspetti da un anno una nuova collaborazione Metamoro e invece dovrai aspettare all'infinto" e ancora "Che ci dici, invece di una nuova collaborazione MetaMoro?".

