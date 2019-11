La fake news su Antonella Clerici: “Consiglierei investimenti in bitcoin, ma non so cosa siano”

Come molti altri personaggi noti del mondo dello spettacolo, anche Antonella Clerici è finita al centro di una fake news che ha voluto prontamente smentire sui social.

La conduttrice Rai ha spiegato quanto accaduto tramite il suo profilo Instagram e sottolineato di non essere assolutamente a conoscenza degli investimenti in Bitcoin di cui si sarebbe fatta promotrice. “ Gira su vari social la fake ews che io consiglierei investimenti di bitcoin o affini( non so neanche cosa sono) – ha sbottato la Clerici allegando una sua immagine in primo piano – . È falso. Diffidate non consiglierei mai una cosa del genereÈ falso. Diffidate non consiglierei mai una cosa del genere ”. In tanti, dunque, si sono riversati sul suo profilo social per sostenerla e spiegarle di non aver mai creduto a questa notizia sul suo conto.

“Conoscendoti Antonella non ho minimamente pensato che fosse vero”, “Lo sappiamo che sono solo falsità, tu devi stare tranquilla, ma devi denunciare alla polizia postale”, le hanno scritto alcuni follower, “Ne ero certa. Ma hai fatto bene a scrivere questo post”, “Grazie Antonella per averci allertati da questi imbroglioni brava”, “È una truffa, non avrei mai creduto che ne eri coinvolta perchè sei pulita, sincera e altruista”, hanno continuato a commentare alcuni fan della conduttrice.

Sul suo conto, intanto, iniziano a circolare delle voci che potrebbero essere fondate e non delle fake news, e che riguarderebbero il suo futuro professionale. Si dice, infatti, che Antonella Clerici potrebbe tornare al timone de La Prova del Cuoco: dopo essere stata lasciata momentaneamente in panchina dalla Rai, i rumors raccontano che la conduttrice sarebbe in trattative con i vertici di Viale Mazzini per il ritorno al programma culinario attualmente nelle mani di Elisa Isoardi.