"La famiglia del Mulino Bianco non esiste". Il post misterioso della moglie di Bonolis

Al contrario di suo marito, Sonia Bruganelli è piuttosto social e condivide con i suoi tantissimi follower la sua quotidianità. Provocatrice ma con eleganza, la Bruganelli è spesso al centro di polemiche infiammate per la sua non celata passione per il lusso e la bella vita. Vacanze da sogno con aerei privati, shopping di lusso e cene in ristoranti di un certo livello attirano tantissimi commenti negativi all'imprenditrice, che senza curarsene continua a divertirsi e a godersi il frutto del suo lavoro.

Tra questi scatti tacciati di “ostentazione”, però, c'è spazio per la sua grande famiglia. Tre figli e un grande amore quasi ventennale con Paolo Bonolis, che compare poco negli scatti della moglie. Foto in vacanza al mare oppure momenti di relax sul divano ne fanno emergere il lato “normale” e casalingo, comune a tutte le famiglie. Scavando tra le vecchie foto del passato, Sonia Bruganelli ha trovato uno scatto che la ritrae assieme a suoi marito e a tutti i loro figli, un quadro familiare completo che trasmette gioia e serenità.

Eppure, è la stessa Sonia a raccontare come, dietro sorrisi apparentemente spensierati, non sia tutto così perfetto. “Ho ritrovato oggi una foto di qualche anno fa e alla gioia di rivederli così piccoli si è aggiunta la consapevolezza della fatica e dell’impegno costante che sono dietro foto che sembrano perfette.” Comincia così il lungo post di Sonia Bruganelli, che in qualche modo getta la maschera della perfezione, quella patina luccicante che agli occhi meno attenti fa sembrare la sua vita senza problemi. “La famiglia del Mulino Bianco non esiste, esistono, nel nostro caso, genitori imperfetti che hanno preso un impegno reciproco che è quello di esserci sempre per i propri figli ed io e Paolo Bonolis quotidianamente lavoriamo per questo. Tutto il resto è noia.”

Una vera dichiarazione d'amore incondizionato per la famiglia da parte di Sonia Bruganelli, donna forte e coraggiosa che ogni giorno affronta le difficoltà di una famiglia “speciale” e numerosa, solo con qualche agio in più.