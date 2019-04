Sonia Bruganelli, la foto della borsa scatena polemiche

Sonia Bruganelli si diverte un mondo a provocare i suoi haters sui social. Dalla cena di lusso sul jet privato alle scarpe da 900 euro, la moglie di Paolo Bonolis ostenta spesso e volentieri la sua ricchezza, che esibisce senza tenere conto di chi non può permettersi il suo tenore di vita. A chi la considera solo “moglie di”, lei sbatte in faccia una società di casting e produzioni tv, la Sdl2005, che le consente di lavorare (oltre che dare lavoro a trenta persone) e guadagnare bene.

L’ennesimo picco di insulti lo ha raggiunto nelle ultime ore, quando ha postato su Instagram una foto della sua nuova borsa griffata. “ Frammenti di vita. La mia ”, ha scritto Lady Bonolis pubblicando la sua scintillante borsetta color salmone con in primo piano la doppia C di Chanel.

Sonia Bruganelli, la foto della borsa scatena gli haters

“ La vita ti ha già punita ma tu la lezione ancora non l’hai imparata: quello che ostenti ti viene tolto altrove ”, la ammonisce un utente particolarmente apocalittico. Lo scontro è stato subito feroce e come al solito contrappone detrattori e ammiratori. Qualcuno ha tuttavia notato un particolare che a molti è sfuggito: “ Sonia, la pellicola sul logo doppia C del lock toglila please ”, commenta una utente particolarmente attenta allo stile.