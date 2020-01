Fan dei "Damellis" in subbuglio: Giulia ha copiato la dedica di Damante

Un tempo Giulia De Lellis e Andrea Damante erano, per i loro fan più accaniti, i Damellis e, nonostante la coppia si sia sfasciata e i due siano accompagnati da nuovi compagni, i sostenitori più vivaci continuano a credere e sperare in un ritorno di fiamma.

Giulia e Andrea, infatti, hanno fatto sognare milioni di ragazzi e ragazze che li hanno seguiti sin dal trono di Uomini e Donne. Il loro è stato uno degli amori più social di sempre e, quando i due hanno annunciato la separazione definitiva, per molti è stato considerato un vero e proprio lutto. In tanti, tuttavia, continuano a sperare che la De Lellis e Damante tornino insieme – un po’ come Belén e Stefano De Martino – e sui social continuano ad individuare atteggiamenti, frasi, citazioni, che potrebbero lasciar intendere che tra i due, prima o poi, potrebbe esserci un ritorno di fiamma.

Nonostante Giulia De Lellis sembri essere innamoratissima del nuovo fidanzato, Andrea Iannone, molti si ostinano a credere che questa relazione sia semplicemente una farsa, una ripicca nei confronti di Damante. Così, una citazione che la influencer ha utilizzato per raccontare la sua ultima festa di compleanno a tema “Alice nel Paese delle Maraviglie”, ha scatenato ancora una volta i fan dei Damellis, pronti a giurare che lei abbia copiato una vecchia dedica di Damante per attirare ancora una volta l’attenzione del suo ex.

A mettere in luce quella che potrebbe essere una semplice coincidenza è stata la blogger Deianira Marzano che, nelle sue Instagram story, ha evidenziato una dedica che Andrea Damante fece a Giulia De Lellis nel 2016, poi riproposta dalla ragazza in una delle sue ultime "storie social". La frase incriminata recita: “ Alice: Per quanto tempo è per sempre?. Bianconiglio: A volte, solo un secondo ”. “ Qui ci sono delle coincidenze allucinanti – ha commentato la Marzano - . Una volta Damante ha scritto questa didascalia su una foto e ieri, Giulia De Lellis, che cosa ha postato? Questo (la stessa frase, ndr) ”.