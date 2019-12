Un fan a Emily Ratajkoski: "Per colpa tua anche mio papà è su Instagram"

Ogni anno Forbes seleziona 30 talenti sotto i 30 anni di età, suddivisi in 20 categorie, che si stanno facendo notare nel proprio settore di competenza. E, quest’anno, la scelta è ricaduta anche sulla bellissima Emily Ratajkowski. La giovane 28enne, infatti, è entrata a far parte della famosa lista nella categoria "Arte e stile" grazie alla sua carriera di modella e la linea di moda Inamorata Women. Per festeggiare, Emily ha scelto Instagram per condividere con i suoi follower il motivo per cui si è guadagnata il suo posto nella prestigiosa lista. "Non posso esprimere il mio entusiasmo a parole per questo bellissimo traguardo e un ringraziamento speciale va alla mia amica Tremendy che mi ha sempre supportato" , ha commentato sui social.

Come ben ricordiamo, infatti, il 9 novembre 2017 Harper's Bazaar UK aveva annunciato l'imminente rilascio della collezione mare disegnata da Emily Ratajkowski. Da allora, il brand ha avuto un successo enorme, complice forse anche il fisico avvenente di Emily che ama posare lei stessa nei costumi che realizza, stagione dopo stagione.

Così, per celebrare la nomina di Forbes e al tempo stesso condividere il dietro le quinte di un servizio fotografico, Emily Ratajkowski ha condiviso su Instagram un video davvero bollente. Sebbene sia solita mostrarsi come madre natura l'ha fatta, questa volta la modella si è davvero superata e il video postato su Instagram ha fatto il pieno di like e commenti ai limiti dell’osé. Emily, in compagnia di una modella dai tratti afroamericani, posa di spalle in un bikini striminzito color carne mentre guarda l’obiettivo con fare seducente. "Andate a curiosare sul sito! Sono ora disponibili dei modelli di biancheria intima sempre più sfiziosi che si confonderanno con la tua pelle" , recita la didascalia che rivela il post come parte della campagna pubblicitaria del brand.

Tuttavia, pubblicità o meno, quello che salta subito all’occhio è la bellezza di Emily e, soprattutto, la perfezione disarmante del suo lato B. "Complimenti sincerissimi" , "Illegale" , "Sto male" e "Da infarto" , si legge tra i commenti in basso al post. Ma è questo commento ad aggiudicarsi la piena approvazione degli utenti: "Mio padre si è appena iscritto a Instagram solo per salvare questo post. Ho pensato che tu debba saperlo…" . Di tutta risposta, un utente ha scritto: "Beh, e come biasimarlo?!" .

Insomma, amata dagli uomini e invidiata dalle donne, Emily Ratajkowski è una di quelle persone che non ha bisogno di molti sforzi per apparire splendida e seducente. E, a quanto pare, la sua bellezza non conosce età tanto da far impazzire intere generazioni.

