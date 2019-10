Fan di Rosy Abate furiosi per il finale: "L'ultima puntata in fase di rielaborazione"

Alla fine l’hanno spuntata i milioni di fan che da due stagioni seguono con passione la serie tv Rosy Abate. Ci sarà un finale diverso. Nelle ultime ore erano circolate preoccupanti indiscrezioni secondo le quali la serie avrebbe avuto un tragico epilogo per la protagonista. La possibile morte di Rosy ha lasciato nello sconforto totale migliaia di fan e seguaci, tanto da scatenarne un vero e proprio assalto alla mail della Taodue, casa di produzione della seconda stagione della serie. Una mail bombing (un bombardamento di mail) ha colpito la casella di posta della società, costringendo il produtto Pietro Valsecchi a rilasciare una dichiarazione ufficiale.

'' Stiamo rilavorando al montaggio dell'ultima puntata di Rosy Abate, ma per favore ora non inondatemi più di messaggi '', così il produttore della fiction campione d'ascolti di Canale 5 ha risposto alle migliaia di fan disperati ma soprattutto arrabbiati per l’imminente morte della loro eroina. Che i presupposti per una terza stagione non ci fossero lo si era capito dall'ultima intervista dell'attrice protagonista, Giulia Michelini, a Verissimo, dove si era detta stanca del personaggio. Ma la tragica morte di Rosy non era contemplata, almeno tra il pubblico più affezionato.