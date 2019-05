Fazio ora conferma: "Traslocherò su Rai2"

Fabio Fazio rompe il silenzio e conferma le voci degli ultimi giorni: dalla prossima stagione televisiva il suo "Che tempo che fa" traslocherà su Rai 2. Dopo l'incontro con Freccero è stato deciso il trasloco del programma sulla seconda rete: " Continuerò a fare il mio mestiere, non cambia nulla. Andremo solo su un’altra rete. Chi ha piacere di seguirci non avrà problemi, basta che faccia clic e cambi canale ", ha affermato Fazio nel corso di un intervento alla Unitre di Torino. Con lui c'era anche Lucianina Littizzetto.

Anche lei dovrà traslocare su Rai 2 e così dopo l'annuncio di Fazio, l'attrice comica ha dato vita ad una gag: " Ci conosciamo da 28 anni — ha detto la Littizzetto — . Le reti Rai le abbiamo fatte tutte 1, 2 e 3. Ora sono finite ". Pronta la risposta dello stesso conduttore: " Non è vero, manca Rai Yo Yo. Ci terrei molto". Poi ha rivendicato la sua esperienza in Rai e in tv: "Sono in tv da 36 anni, in Rai da quando avevo 18 anni ". A questo punto è intervenuta nuovamente la Littizzetto: " E pensano di mandarti via? Sei peggio di Pippo Baudo. Fazio è un ottimo professionista, studia e si prepara tantissimo. Dovrebbe fare il direttore di rete ". Insomma l'attrice ha difeso Fazio. Nessuna pace fatta a quanto pare però con Salvini. Il ministro degli Interni ha più volte attaccato il conduttore e ha chiesto in modo chiaro una riduzione del suo compenso. Il punto di rottura si è toccato lo scorso 5 maggio quando Salvini non ha partecipato alle interviste per elettorali con gli altri leader. Un gesto che fatto calare definitivamente il gelo tra il conduttore e il titolare del Viminale.