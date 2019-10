Federica Fontana si infortuna facendo yoga: "Ho perso la sensibilità nel pollice"

Brutta avventura per Federica Fontana, reduce da un infortunio patito durante una sessione di yoga. È la stessa bionda showgirl a raccontare quanto accaduto, condividendo su Instagram un'immagine in bianco e nero che la ritrae sofferente dopo l'incidente.

“ Foto realtà! Ragazzi che male... qualcuno me l’ha gufata... o mi sono dimenticata l’età dell’anagrafe ”, esordisce Federica Fontana, commentando la smorfia di dolore che si vede nell'immagine pubblicata. “ Ieri a yoga... non so come durante una torsione mi sono fatta male... ho un coltello piantato nella schiena! E ho perso la sensibilità nel pollice mano destra! Insomma tutto bene ma non benissimo ”, prosegue la showgirl, descrivendo i sintomi, probabilmente causati da un esercizio svolto nella maniera sbagliata. Nei commenti la Fontana ha spiegato dove esattamente sente il dolore maggiore, ossia nella parte alta della schiena, a destra. Un'indicazione fondamentale, questa, per chi desidera offrire il suo aiuto alla showgirl.