Federica Nargi attaccata sui social: "Vai a lavorare, mantenuta"

Nuovo attacco social ai danni di Federica Nargi. L’ex velina mora di Striscia la Notizia è stata, infatti, presa di mira da alcuni follower che si sono scagliati contro di lei per la sua vita agiata. La modella, compagna del calciatore Alessandro Matri, ha pubblicato un post dove è immortalata a bordo della sua vettura, una Evoque, e annuncia l’imminente partenza per Formentera (dove la famiglia trascorre spesso le vacanza). A qualcuno però non il post non è piaciuto, passando alle offese: "Ma l'Evoque che ti ha comprato tuo marito???? ahahahah ma trovati un lavoro... anziché fare la poppice di un calciatore... vabbé calciatore... insomma". Un’affermazione pesante che non ha lasciato indifferente la bella Federica Nargi che, nonostante molti fan la invitassero a non controbattere, ha voluto replicare: "Ma qual è il tuo problema? Ti rode?".

Anche se quello dell'automobile appare solo un pretesto per attaccare la Nargi, il fatto di essere accusata di vivere alle spalle del marito calciatore non la tocca minimamente. In realtà, la vettura che si vede nel post non è un regalo di Matri, ma una sponsorizzazione che ha visto coinvolti, sul web, altri personaggi famosi. Qualcuno però rincara la dose: "Noi comuni mortali se ci va bene facciamo una settimana di vacanza e non di certo a Formentera ..ma ostentare così mi viene il volta stomaco. Non fate un cavolo dalla mattina alla sera ma solo cene e viaggi..piacerebbe farlo a tutti ..non sapete nemmeno cosa significa fare sacrifici o lavorare!!!". Gli utenti più agguerriti accusano Federica Nargi di ostentare la sua vita agiata, fatta di belle macchine, serate e viaggi in giro per il mondo. Una vita, però, che l’ex Velina si è costruita lavorando in televisione e come volto di brand di moda e gioielli.

Federica Nargi non è nuova agli attacchi social, visto che è uno dei personaggi del showbiz più seguiti sul web. L’ultimo in ordine di tempo riguarda la pubblicazione di un post pubblicitario dove la modella è immortalata in un van in costume floreale, stile figlia dei fiori. In quell’occasione gli haters si erano scatenati a giudicare il suo aspetto fisico troppo asciutto e definito, a pochi mesi da parto, per essere reale e non modificato con i programmi di grafica.

