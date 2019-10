Federica Nargi, il backstage è bollente

Federica Nargi è una delle showgirl più amate in assoluto, e non solo dagli uomini. Dal fascino naturale, è però proprio in questo periodo che la bellissima fidanzata dell’attaccante Alessandro Matri appare più raggiante che mai. I due, infatti, sono diventati genitori per la seconda volta e questa nuova avventura sembra aver fatto molto bene alla coppia, sia psicologicamente che fisicamente.

Già al top dopo pochissimi mesi dal parto, Federica Nargi è tornata al lavoro più carica che mai. Tra gli ultimi progetti, l’ex velina di Striscia la Notizia è stata scelta come testimonial per una campagna pubblicitaria di un noto brand di intimo e, così, foto e video del backstage sono apparse nelle sue stories di Instagram alzando decisamente la temperatura.

La Nargi è veramente incantevole: fisico mozzafiato e intimo intrigante. Eccola in tutta la sua bellezza:

Nello scatto in questione, Federica si trova seduta su una poltrona, in una posa decisamente accattivante. La Nargi indossa infatti un babydoll di seta nero e il gioco del vedo-non vedo creato dalla posizione delle gambe stuzzica i fan che da anni seguono e amano la showgirl sarda, considerata una delle donne più belle del mondo dello spettacolo.

Che dire, Alessandro Matri è davvero un uomo fortunato!

