"Dissi mai con un calciatore...". La Nargi si ricrede e sposerà Matri

Il nuovo appuntamento televisivo di Verissimo ha visto protagonisti Federica Nargi e Alessandro Matri, che si sono detti felicemente innamorati al pubblico di Canale 5. La love-story della coppia procede a gonfie vele e i due vip hanno voluto concedere un'intervista esclusiva a Silvia Toffanin, in concomitanza della celebrazione del loro primo decennale di unione. Federica Nargi, già mamma di due bambine avute dall'attaccante del Brescia, Sofia nata nel 2016 e Beatrice nata nel 2019, non esclude la possibilità che possa provare ad avere un maschietto in futuro. "Terzo figlio? Più in là vedremo…", ha dichiarato l'ex velina di Striscia la notizia, Federica Nargi, a Verissimo. In disaccordo rispetto alla volontà espressa dalla Nargi, sulla possibilità di avere il terzo figlio, si è mostrato invece il compagno della modella, Alessandro: "Va bene così".

Verissimo: Alessandro Matri vuole sposare Federica Nargi

L'aitante giocatore Alessandro Matri, ospite a Verissimo, si è detto intento a convolare a nozze con la sua dolce metà: "Sicuramente ci sarà (Matri allude alla possibilità di sposarsi con la Nargi, ndr) è nei nostri progetti, ma non le ho ancora fatto la proposta di matrimonio. Lo faremo sicuramente per consolidare la famiglia". "Sarà gigantesca- ribatte prontamente l'ex velina, che già immagina come poter organizzare la festa per il suo matrimonio ed è felice all'idea di sposare il suo attuale compagno, dopo essersi ricreduta sul conto dei calciatori-. Avevo detto mai con un calciatore, poi però... Sono stati 10 anni belli, non solo di rose e fiori, ma anche di tante litigate, perché siamo stati distanti a lungo. Volevo sposarmi quest'anno, poi è arrivata Beatrice".