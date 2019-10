Federica Pellegrini con il cane a letto e il web insorge

“Forse il giorno più felice della mia vita” , scriveva Federica Pellegrini nel 2018 sul suo account Instagram. E non c’entrava l’amore, né l’ennesima vittoria in piscina. Il merito delle sue parole andava tutto alla sua nuova cagnolina, un bulldog francese cha ha chiamato Vanessa.

Oggi, a distanza di un anno dal suo arrivo, Vanessa è ormai cresciuta, ma l’amore che Federica nutre nei confronti della sua piccola non è cambiato di una virgola, anzi. Così, questa mattina, la nuotatrice ha voluto dare il buongiorno ai suoi follower condividendo un post dove la vediamo sul letto, appena sveglia, abbracciata alla sua Vanessa, con gambe chilometriche in vista. “Domenica vuol dire coccole... Tante coccole” , scrive Federica su Instagram e Vanessa è la fortunata che da ormai un anno si gode ogni tipo di vizio. Insomma, il bulldog francese le dà un gran da fare, ma anche tanto amore.

Eppure, non tutti gradiscono. C’è chi si mostra schifato davanti alla tendenza di trattare un animale al pari di un essere umano, chi invece si concentra sulle questioni igieniche. “Questo non lo tollero, come si fa a dormire con il cane?!”, scrive un utente. E ancora: “Voglio bene agli animali, ma il cane dovrebbe dormire sul tappeto per terra…”.

Come se non bastasse, è giallo anche sull’autore dello scatto. Infatti, Federica Pellegrini non è sola nella camera d’hotel. Potrebbe trattarsi di una compagna o compagno di squadra ad averla svegliata, oppure di qualche fortunato che saprà riservarsi un posto speciale nel suo cuore. Un utente così va dritto al punto: “Non è il tuo fotografo, oltre alle foto, ti fa anche dell’altro? Chissà…

