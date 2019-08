Federica Pellegrini sexy in Puglia, la sua Vanessa le fa compagnia

Estate tutta italiana per la campionessa di nuoto Federica Pellegrini. La "Divina" ha scelto di trascorrere le sue vacanze sulle spiagge nostrane per poter viaggiare insieme alla sua compagna Vanessa, il bulldog francese blu che è con lei da circa un anno. " Più di 900 chilometri per andare e altrettanti per tornare.... quest’estate ho viaggiato sempre in auto... per comodità soprattutto perché è stata la prima estate con Vanessa e certo ,non è un bambino, ma bisogna comunque organizzarsi.....per la prima volta il viaggio è stato parte delle vacanze...ed è stato bello vedere tutta la mia Italia cambiare i suoi meravigliosi paesaggi da Nord a Sud e ritorno.... ", ha scritto la bella nuotatrice sul suo profilo Instagram al rientro dalle ferie.

Un'estate all'insegna del relax, con la sua cagnolina sempre al fianco, ma anche all'insegna del sole e del mare. Federica Pellegrini si è prima goduta qualche giorno in compagnia della famiglia a Jesolo, poi è scesa al sud con la sua auto per visitare le meraviglie della Puglia. Il mare cristallino della costa jonica, a Campomarino di Maruggio, in provincia di Taranto le ha così regalato scenari unici per scatti e selfie sexy in costume. La Pellegrini ha immortalato le sue ferie con numerosi scatti sensuali, pubblicandoli sui suoi profili social e scatenando gli apprezzamenti e l'ammirazione generale dei suoi follower. Foto sexy non nuove sui suoi account social.

La nuotatrice ha soggiornato in riva al mare, in un'abitazione caratteristica della zona, svegliandosi con il rumore del mare e salutando il tramonto dalla sua camera. Giorni di serenità in compagnia della sua Vanessa che le sono serviti per ripartire, più carica che mai, con la nuova stagione sportiva.