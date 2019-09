Federica Pellegrini choc: "Dopo Tokyo 2020 smetto. Voglio pensare a famiglia e figli"

L'annuncio è spiazzante di quelli che segnano la fine di un'era più che di una carriera. Federica Pellegrini lascia il mondo del nuoto, scegliendo di farlo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La notizia era nell'aria da tempo ma le parole, quelle che rimangono, sono arrivate dalla campionessa di nuoto nel corso di un evento sponsorizzato a Milano. " Sarà la mia ultima gara: avrò quasi 32 anni che compierò dopo pochi giorni, giusto finire la mia carriera nel mondo del nuoto che è stata abbastanza prolungata. Ho iniziato a vincere presto, catapultata nel mondo dei riflettori che ero giovane, non ero pronta; se da un lato mi piaceva vincere, dall'altro ho bisogno di normalità, la mia famiglia, i mie valori fondamentali, un po' l'alternanza delle due cose ".

E il futuro di Federica Pellegrini sembra quasi scontato: televisione, moda e forse una famiglia con dei figli. La "Divina" da ormai due anni si divide tra il nuoto e la televisione. Dallo scorso anno è, infatti, uno dei quattro giudici di "Italia's got Talet" su Sky, ruolo che le piace molto: " Per me è stata una nuova esperienza, alla fine sono solo un giudice buono dietro un banco e ora stiamo registrando la nuova stagione. È stato come scoprire un altro mondo, non so dirti se quello sarà il mio futuro ma spero possa andare avanti ". Anche il mondo della moda e del beauty potrebbe offrirle importanti progetti lavorativi. La campionessa non ha mai fatto mistero, anche sfoggiando look eccentrici, di amare il mondo del fashion e i brand che l'hanno voluta come testimonial in questi ultimi anni lo confermano.