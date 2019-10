Federica Pellegrini a letto con Vanessa, ma chi c'era con lei?

Federica Pellegrini ha un vasto seguito su Instagram, dove quasi quotidianamente condivide splendide immagini, molte delle quali relative alla sua attività in piscina. È qui che trascorre gran parte del suo tempo, cercando di migliorare ulteriormente i suoi risultati. Fisico statuario forgiato dall'attività fisica, la Divina di tanto in tanto regala ai suoi fan qualche scatto diverso, mostrandosi nella sua quotidianità.

È quel che ha fatto ieri mattina, mostrandosi nel lettone di buon mattino appena sveglia in compagnia dell'amata Vanessa, il bulldog francese che da qualche settimana è inseparabile da lei. “ Domenica vuol dire coccole.... Tante coccole ”, scrive Federica Pellegrini abbracciata alla sua amica a quattro zampe, mentre mostra le lunghissime e toniche gambe da nuotatrice. La Divina si trova attualmente a Livigno, dove sta conducendo una sessione straordinaria di allenamenti in alta quota. Ma c'è una domanda che si stanno ponendo in tanti dopo la pubblicazione della foto. Chi c'era in camera con lei a farle la foto?

In quel letto hanno evidentemente dormito due persone stando a come sono disposti i cuscini e a come è sfatto il letto. È probabile che Federica Pellegrini sia in stanza con una sua collega ma c'è chi ipotizza che accanto alla Divina possa esserci una persona misteriosa che condivide con Vanessa le attenzioni della nuotatrice. Nelle scorse settimane si è tanto parlato di una presunta relazione tra Federica Pellegrini e il suo allenatore Matteo Giunta ma la campionessa, pur senza smentire categoricamente, è stata abbastanza vaga sull'argomento.

Probabilmente Federica Pellegrini in questo momento si vuole concentrare esclusivamente sul nuoto in vista delle gare ufficiali di questi mesi ma, soprattutto, delle prossime olimpiadi, che saranno le ultime della sua lunghissima e scintillante carriera. A quasi 32 anni, infatti, la Divina sembra che appenderà gli occhialini al chiodo dopo l'esperienza di Tokyo, sperando di aggiungere medaglie a una bacheca già ricchissima di successi.