Federica Pellegrini non conferma la relazione con l'allenatore

A 31 anni, Federica Pellegrini è ormai una donna pronta ad assumersi le sue responsabilità. Finora ha dedicato tutta, o quasi, la sua vita al nuoto ma anche per lei il momento di appendere il costume al chiodo è sempre più vicino. La Divina, come viene chiamata dai suoi tifosi, ha dichiarato che smetterà con l'agonismo dopo le Olimpiadi di Tokyo per dedicarsi alla sua famiglia. Intanto, pare che la Pellegrini si stia portando avanti con il lavoro, visto che da qualche tempo appare sempre più vicina a Matteo Giunta. Lui è il suo allenatore ma con Federica fanno sempre più spesso coppia fissa anche fuori dalla piscina, anche se ancora non hanno confermato il legame.

Poche settimane fa i due sono stati fotografati insieme sul red carpet a un evento dedicato agli sportivi e il gossip ha iniziato a correre con ancora più impeto. Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono molto belli insieme e tra loro sembra ci sia un affiatamento che va ben oltre il mero rapporto atleta/allenatore.

Infatti, a poche ore di distanza dalla manifestazione, la presunta coppietta è stata paparazzata a cena in un locale poco distante. L'atmosfera del ristorante era molto intima e i due sono apparsi piuttosto legati, come dimostrano gli scatti pubblicati dal settimanale Chi. Tuttavia, Federica Pellegrini sembra andare con i piedi di piombo e non conferma questa nuova relazione, che arriva a distanza di molto tempo dalla rottura con Filippo Magnini.