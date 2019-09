Federico Gregucci e Clarissa Marchese in fuga dall'uragano: "Dobbiamo lasciare casa"

Una delle coppie più amate di Uomini e Donne, Clarissa Marchese e Federico Gregucci sta vivendo in prima persona il dramma dell'uragano che sta colpendo la costa atlantica degli Stati Uniti. Dorian sta colpendo duramente le isole Bahamas, seminando morte e distruzione, e si avvicina pericolosamente alla Florida. A Miami, dove la coppia vive, le violente piogge sono già in corso ma secondo i meteorologi americani l'uragano non dovrebbe arrivare nel sud della penisola.

Clarissa Marchese e Federico hanno voluto rassicurare i loro fan attraverso alcuni video pubblicati sui social. Nelle ultime ore, infatti, erano circolate notizie false sulla loro casa distrutta. La coppia, sposatasi a maggio, ha spiegato che, per ragioni di sicurezza ha dovuto abbandonare la propria casa. " La pioggia è già arrivata - ha spiegato Gregucci nelle storie su Instagram - ma l'uragano ancora no e forse passerà solo al nord non arrivando a Miami. Noi stiamo bene, però andremo a casa di un nostro amico, in un palazzo alto purtroppo ce ne dobbiamo andare di casa, perché siamo al primo piano e sicuramente si allargherà ".

Clarissa Marchese e suo marito si sposteranno dunque in una casa più sicura almeno fino alla fine dell'allerta. Non è ancora chiaro come si evolverà il passaggio dell'uragano Dorian, considerato uno dei più forti della storia americana, ma Clarissa Marchese ha rassicurato amici e fan spiegando che per il momento, seguendo le indicazioni delle autorità, rimarranno barricati nella casa dove sono ospitati fino alla fine dell'allarme.