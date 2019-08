Federico Rossi non segue più Damante: colpa del flirt con Paola?

È davvero finita l'amicizia tra Federico Rossi e Andrea Damante? È questa la domanda che si stanno chiedendo in tantissimi dopo che, nelle ultime ore, il componente del duo Benji&Fede ha smesso di seguire su Instagram l'ex protagonista di Uomini e Donne, ormai diventato un affermato e richiesto dj in giro per il mondo.

L’unfollow non è certo passato inosservato, dato che arriva nei giorni immediatamente successivi la pubblicazione delle foto che ritraggono Andrea in compagnia di Paola Di Benedetto, ex fidanzata di Federico Rossi, mentre si divertivano in una discoteca di Ibiza. Gli sguardi complici dei due hanno fatto intendere che ci potesse essere qualcosa di più che una semplice amicizia, sebbene nessuno dei due abbia confermato né tantomeno smentito le voci che ormai girano sul web.

Così, sembrerebbe che Federico abbia voluto interrompere l’amicizia che lo legava ormai da qualche anno ad Andrea a causa dell'inaspettato avvicinamento tra il siciliano e la sua ex fidanzata prima di venire a sapere qualcosa che potrebbe non fargli affatto piacere. I fan non escludono questa ipotesi. Infatti, l’annuncio dell’addio risale a circa un mese fa e il cantante ha non poco sofferto, motivo per cui potrebbe preferire non assistente ai nuovi sviluppi della vita sentimentale della sua ex. E come dargli torto?

