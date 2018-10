Fedez, botta e risposta su Instagram: "Non è obbligatorio comprare l’acqua di Chiara"

Il rapper Fedez non è rimasto certo a guardare. Dopo le critiche rivolte a Chiara Ferragni per l’acqua Evian venduta ad costo esorbitante di 8 euro a bottiglia, il neo sposo dell’influencer più famosa al mondo, ha ovviato alle polemiche rispondendo a tono in alcune stories che ha pubblicato nella giornata di ieri su Instagram.

Nei video si vede Fedez prendere una banana e, con una penna nera, inizia a decorare il frutto disegnando delle stelline sulla buccia, completando “l’opera” con il marchio di Chiara Ferragni. “ Questo prodotto molto presto sarà in vendita ” ironizza Fedez, “ siccome è dipinta a mano e ho impiegato circa dieci minuti, venderò questa banana a 25 euro ” ironizza. Dopo la simpatica scenetta, purtroppo non più visibile sui social, Fedez pubblica un’altra storia rispondendo a tono a tutte le critiche dei giorni scorsi. “ A tutti i moralisti volevo rispondere, fate girare la voce: l’acqua di Chiara potete anche non comprarla. ” E poi aggiunge “ Di per sé l’acqua Evian ha già un costo maggiorato rispetto ad altre marche e, tra l’altro, è stata l’azienda a decidere il prezzo, Chiara non ha avuto voce in capitolo ” conclude.

Liquidando gli haters con il suo solito stile da rapper pungente, Fedez spiega che il prezzo di 8 euro a bottiglia non è stato voluto da Chiara Ferragni ma è stata l’azienda a prendere la decisione. Sta di fatto che tutta la polemica nata attorno alla vicenda, ha fatto crescere ancora di più l’influenza che la Ferragni e Fedz hanno nei riguardi dei social.