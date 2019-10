Fedez con Cara Delevingne: "Ho detto a mia moglie che andavo a comprare le sigarette"

In occasione della nuova iniziativa di Samsung, Fedez ha avuto la possibilità di volare a Londra dove ha incontrato Cara Delevingne: la foto, immediatamente postata sui social, è stata il pretesto per scherzare con la moglie Chiara Ferragni.

Coinvolto dall’azienda, che si è lanciata nell’audace iniziativa di spedire l’ultimo smartphone nella stratosfera per offrire alle persone la possibilità di far arrivare il loro volto nello spazio, Fedez non si è lasciato sfuggire l’occasione di una foto con Cara Delevingne, testimonial d’eccezione della missione “SpaceSelfie”. Lo scatto, che ritrae il rapper abbracciato alla modella, è stato subissato da commenti e like da parte dei follower, che si sono divertiti a dire la loro sulla foto.