Fedez a Dubai con la flebo: vacanze da dimenticare

Fedez e Chiara Ferragni stanno trascorrendo gli ultimi giorni delle loro vacanze natalizie a Dubai, sempre insieme alla famiglia. La coppia italiana più glam dei social si trova in una delle strutture alberghiere più glam della scintillante città del Golfo Persico, dove per capodanno si sono riunite tantissime celebrità del nostro Paese. Tuttavia, gli inconvenienti sono dietro l'angolo e stavolta a farne le spese è Fedez, che nelle storie di sua moglie appare molto provato e con la flebo al braccio.

I Ferragnez non rinunciano a nulla in vacanza e si stanno godendo a pieno l'esperienza di Dubai in formato famiglia. Con loro, il piccolo Leone ha visitato lo splendido acquario cittadino e trascorso piacevoli giornate al mare e in piscina. Il figlio di Fedez e di Chiara Ferragni si fa più grande ogni che passa e i suoi progressi sono quotidianamente sotto gli occhi di tutti grazie ai social, di cui è un vero beniamino. Non sempre il bambino è presente nelle uscite dei genitori, che preferiscono lasciarlo dormire in tranquillità con la nanny, quando prevedono che la serata potrebbe tirare alle lunghe o quando sanno di dover andare in qualche locale rumoroso.

Anche ieri sera, quindi, il bambino è stato messo a letto da Chiara Ferragni, sempre attenta e premurosa nei confronti di Leone e poi la coppia ha deciso di uscire a cena con gli amici e i familiari in uno dei locali più chic di tutta Dubai, il ristorante del rinomato chef e macellaio turco Nusret Gökçe, noto come Salt Bae. Re dei social e della ristorazione mondiale, i suoi locali sono tra i più esclusivi (e cari ) del pianeta. Impossibile per i Ferragnez rinunciare a una serata qui prima di tornare in Italia. Sono state tantissime le storie che sia Chiara che Fedez hanno condiviso sul loro profilo, dove hanno mostrato una bellissima tavolata imbandita e ricca di leccornie a base di carne. Ovviamente, al loro tavolo si è presentato anche Salt Bae, che con la sua rinomata tecnica e abilità ha tagliato, impiattato e servito il clan dei Ferragnez.

Il clima era quello goliardico delle serate dei giovani ricchi, con tanto di video mentre Nusret Gökçe imbocca Chiara Ferragni direttamente con il suo coltello. Sembrava essere la serata perfetta, quasi la degna conclusione di una vacanza che, a dar retta ai social, è stata da sogno. Questa mattina, però, i fan dei Ferragnez si sono svegliati con una brutta sorpresa. Nelle storie di Chiara si vede Fedez che, con il volto tirato e stanco, ha una flebo attaccata al braccio. Nel suo profilo Instagram si può ben capire cosa sia successo. Pare che il cantante abbia avuto una brutta indigestione, probabilmente dovuta alla cena della sera prima. Per tutta la notte i dolori lancinanti hanno tenuto sveglio il cantante, che ha detta di sua moglie ha urlato dal dolore fino al mattino, tanto che l'imprenditrice ha dovuto chiamare la farmacia e il personale medico. Nulla di grave, comunque, per Fedez, che superato il malessere potrà terminare le sue vacanze in tranquillità.