Fedez e Luis Sal provocano i fan. Il dettaglio hot non sfugge

Negli ultimi tempi, Fedez e Luis Sal sono sempre più vicini. Complice forse anche il reality a cui presto parteciperanno, il rapper e lo youtuber stanno trascorrendo molto tempo insieme alternando lavoro e divertimento.

Non possiamo che definire Luis Sal come un grande amico di Fedez e di Chiara Ferragni, con i quali negli ultimi mesi lo abbiamo visto condividere le vacanze e persino i festeggiamenti per i 30 anni del rapper. In molti lo definiscono come il sostituto di Fabio Rovazzi e il tentativo da parte di Federico di lanciare un nuovo talento social che, all’età di soli 22 anni, ha già collezionato ben 1,6 milioni di follower su Instagram.

Sta di fatto che, proprio qualche ora fa, sul profilo di Fedez è comparsa una foto di loro due mentre posano in piscina facendo dell’autoironia. A corredo del post, la didascalia: “Foto profilo di WhatsApp” . Nella prima immagine, infatti, Fedez e Luis Sal non trattengono il respiro – pur sfoggiando ugualmente addominali da capogiro - mentre nel secondo scatto tirano indentro la pancia, con un risultato da far sbellicare dalle risate.

Tuttavia, l’attenzione dei fan è rivolta a ben altro. È così che, nello spazio in fondo al post, si apre un acceso dibattito su chi dei due abbia i capezzoli più grandi. “Luis Sal ha i capezzoli più grandi di Fedez” , scrive una follower. E ancora: “No, è Fedez ad averli piccoli” . Insomma, questione di punti di vista, anche se alle fan questa differenza tra i due artisti fa sorridere molto.

Non tarda ad arrivare anche il commento di Chiara Ferragni. Dapprima posta l'emoticon con la gocciolina di sudore e poi, in un secondo commento, gli occhi a cuoricino per il suo Fedez. Nessuna parola di troppo, ma il significato di quelle emoji è più che chiaro: “Mio marito è sempre il più bello” .

