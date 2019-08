Fedez: "La Ferragni si è svegliata con il seno grosso"

Dopo l’Umbria e una breve permanenza in Sicilia, Chiara Ferragni e Fedez sono entrati ufficialmente nel vivo l’estate. In questi giorni, la coppia si trova a Ibiza e, come documentato su Instagram, li vediamo destreggiarsi tra spiagge affollate e movida serale.

Seppur impeccabili in ogni scatto che condividono, non sono mancati alcuni divertenti retroscena che hanno fatto sorridere i milioni di fan che li seguono ininterrottamente. Infatti, protagonista di un simpaticissimo siparietto è stato proprio Fedez. Durante uno spostamento da una località all’altra, la famigliola al completo è riunita sui sedili posteriori di un minivan in tenuta da spiaggia. Con fare scherzoso e inquadrando Chiara, Fedez esclama: “La Ferragni oggi si è svegliata con le tettone!” . Subito dopo inquadra il piccolo Leone, chiedendo: “Cosa ne pensi Leo?” . Lui, forse troppo piccino per comprendere la provocazione, non si scompone, ma la Ferragni si guarda intorno con fare incredulo e portando le mani al seno risponde: “Io? Ma Davvero? Siamo sicuri?” .

Insomma, che la Ferragni sia una donna bellissima non c’è alcun dubbio, ma non si può certo dire che il suo seno sia prosperoso. Eppure, Chiara è amatissima proprio perché si accetta per come è, senza farsi troppi problemi e dando ai suoi fan messaggi straordinariamente positivi. Ciò nonostante, c’è chi ama insultarla o prenderla in giro per questo motivo, ma nessuno prenderà mai il posto di Fedez, il migliore dei commentatori che, senza mezzi termini e con il suo solito modo di fare diretto, la schernisce irocnicamente ogni volta che ne ha la possibilità.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?