Instagram rimuove una foto di Leone. Fedez diventa una furia

Il soggiorno a Los Angeles di Fedez e Chiara Ferragni prosegue tra momenti di relax con Leo e impegni di lavoro che la coppia continua a condividere con i propri follower su Instagram.

Ma è stato proprio il social più utilizzato dai Ferragnez a rimuovere, dopo alcune segnalazioni, una foto di Leo postata dal rapper. Un evento che ha infastidito molto Fedez che, non contento, ha deciso di pubblicare per la seconda volta lo stesso scatto incurante delle polemiche e dei giudizi dei malpensanti. “ Mi hanno segnalato e rimosso dal profilo questa foto – ha commentato il marito della Ferragni nelle sue story, allegando lo scatto incriminato - . Forse non rispetta le linee guida Instagram non essendoci culi, tette, collane, diamanti, ecce cc. Vabbè io la rimetto, tiè ”.

Lo scatto che ha fatto insorgere gli utenti che hanno segnalato l’immagine pubblicata da Fedez, in realtà, non contiene nulla di così deplorevole da essere rimosso dai social. Nella foto, infatti, il rapper tiene in braccio Leo durante un bagnetto in piscina. Il bimbo, inoltre, indossa il pannolino e un super trendy cappellino con occhiali da sole. Cosa c’è, quindi, di così disdicevole per gli utenti di Instagram?

Non contento, Fedez ha continuato a provocare condividendo nelle sue story un secondo scatto che ritrae il figlio in piscina. "Tiè", ha commentato, quasi a voler ancora sfidare gli internauti più agguerriti. Com’è noto, i Ferragnez sono una delle coppie più discusse di sempre: tanto amati quanto odiati, sono continuamente sottoposti a critiche di ogni genere per il modo in cui gestiscono la propria vita e la condividono sui social. I due, però, restano quasi sempre indifferenti alla violenza degli hater e proseguono, incuranti dei leoni da tastiera.