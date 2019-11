Fedez al lavoro con la sua ex... e Chiara?

Il lavoro prima di tutto. Anche quando ci si ritrova a collaborare con la propria ex. È questo proprio il caso di Fedez che, tornato da poco su Instagram, ha annunciato un nuovo progetto con l’ex fidanzata storica Silvia Brigatti.

Il progetto ha a che vedere con la sua grande passione per i tatuaggi che, evidentemente, condivide anche la sua ex. Insieme, infatti, hanno inaugurato Hive Tattoo Art Gallery, uno spazio dedicato ai tattoo e all’arte, in cui accogliere giovani artisti e appassionati. “Sono felice di annunciarvi un progetto al quale stiamo lavorando da mesi con Andrea, Luigi e Silvia. Per chi non la conoscesse, Silvia è la mia ex fidanzata di dieci anni fa. Ci siamo lasciati e non ci siamo mai uccisi. Io e Silvia, quando avevamo circa 21 anni, da soli ci siamo aperti il nostro primo studio di tatuaggi” , ha scritto Fedez su Instagram.

Il marito di Chiara Ferragni ha poi aggiunto qualche dettaglio in più sulla mostra realizzata con l’ex Silvia in via Pirano numero 9, nel quartiere Gorla di Milano. “Questo per me è un grande sogno che si realizza. Vorrei che questo posto possa essere un luogo a disposizione per giovani artisti sotto tutti i campi. Questo spazio è aperto. Siete tutti i benvenuti” , ha rivelato Fedez.

Insomma, le parole di Fedez lasciano trasparire un legame molto speciale con Silvia, visto che è la tatuatrice che ha tatuato quasi tutto corpo del rapper. Non resta che chiedersi se dietro a questa collaborazione lavorativa non si nasconda anche un po' di nostalgia e dispiacere per una relazione che non è mai decollata.

Saprà Fedez mantenere vita privata e lavoro ben separati? Nel frattempo, Chiara non ha rilasciato alcun commento a riguardo forse proprio perché consapevole del forte legame che li unisce.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?