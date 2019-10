Fedez torna sui social con lo stesso messaggio di Totti: "Devo rimanere in incognito"

Sono passate circa due settimane da quando Fedez ha salutato i social senza dare ulteriori spiegazioni e, solo oggi, il rapper è tornato ad essere attivo con un messaggio apparso, poco prima, anche sul profilo Instagram di Francesco Totti.

Entrambi, infatti, sembravano essere completamente spariti dalla rete. Almeno fino a qualche ora fa quando, all’improvviso, hanno fatto il loro ritorno sul web con uno strano messaggio. “ Non cercatemi – hanno scritto Fedez e Francesco Totti - . Devo rimanere in incognito, presto capirete perché ”. Cosa sta succedendo è presto detto: come anticipato nel momento in cui il marito di Chiara Ferragni ha salutato i suoi follower e annunciato una breve pausa dai social, sia lui che l’ex Capitano della Roma hanno partecipato ad un reality show made in UK, Celebrity Hunted.

Tuttavia, Fedez e Francesco Totti non sono stati gli unici a ricomparire su Instagram con lo stesso messaggio. Come loro, anche Claudio Santamaria, Diana Del Bufalo e Costantino della Gherardesca hanno pubblicato sui loro profili ufficiali lo stesso post. Ma cosa vorrà dire? Il mistero, per il momento, pare proprio che rimarrà tale. I personaggi coinvolti in questo gioco che andrà in onda sulla piattaforma Amazon dovranno ancora mantenere le bocche cucite sull’esperienza che hanno vissuto, almeno fino ad un nuovo ordine da parte della produzione del programma, che prevede la fuga dei vip da chi è disposto a tutto pur di rintracciarli e catturarli. Sulle loro tracce, infatti, ci sono ex poliziotti, ex militari ed esperti informatici.