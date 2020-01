Fedez posta le foto di lui e Chiara con Salt Bae e scatena l’ironia social

Fedez ha pubblicato su Instagram le foto di lui e Chiara Ferragni in posa a Dubai con lo chef e macellaio turco Nusret Gökçe, noto anche col nome d'arte Salt Bae, re dei social e della ristorazione mondiale, divenuto famoso per la maestria con cui affetta e arrostisce le carni migliori del mondo, salandole alla fine con un caratteristico e iconico gesto che i Ferragnez imitano con ironia in due scatti che stanno facendo il giro del web. La foto è precedente alla brutta indigestione che Fedez ha riportato poche ore dopo la cena, sentendosi così male da costringere la moglie a chiamare in soccorso un medico dell'albergo in cui alloggiavano per poi postare l’indomani nelle sue storie su Instagram una foto di Fedez con la flebo al braccio. " Ci siamo sentiti male tutte e due ", confessando così che anche lei, pur divertendosi un mondo alla cena della sera prima, in cui lo chef l’ha persino imboccata con il suo coltello, aveva avvertito, seppur in modo minore, gli stessi sintomi del marito.

Ovviamente l’immagine di Fedez pallido e sofferente dopo la notte passata in bianco non ha certo fatto ottima pubblicità al famoso chef turco e adesso la coppia, a detta dei più, sembra correre ai ripari, con il cantante che ha postato sul suo profilo Instagram due foto di lui e Chiara che scherzano con Salt Bae di cui sono stati, secondo molti follower, " probabilmente ospiti per poi sfanc****lo il giorno dopo con le immagini imbarazzanti della flebo ". Secondo molti, infatti, al macellaio delle star non deve essere piaciuto molto essere additato, seppur per scherzo, come " l’avvelenatore dei Ferragnez " e qualcuno scommette che " avrà preteso queste foto riparatrici e chissà se non gli abbia chiesto anche i danni d’immagine, dato che i due potevano mantenere riservata la faccenda senza diffondere la notizia dell’indigestione ".

Fedez, oltretutto, dopo aver postato queste due immagini, con la didascalia "l a prima foto è venuta male ma la seconda è un capolavoro ", ha prestato il fianco all’ironia dei social che non dimenticano il suo " cago**o ", anzi queste immagini sono perfette per mettere alla berlina il rapper. " La quiete prima della tempesta. In tutti i sensi " è la didascalia che sceglie un suo follower per meglio esprimere il mood della serata che Fedez ha concluso " al bagno dove ha cag**o anche l'anima ".

" Le vostre facce...sapevate già che la notte sareste stati male! " scrive un utente, seguito da un altro che ribattezza " Diarrea team " i tre nelle foto. Alcuni ironicamente gli chiedono: " Mangiato bene? Che feedback hai lasciato il giorno dopo su Tripadvisor? ", mentre un altro, ricordando la sua foto con la flebo al braccio, gli scrive: " Perché lo pubblicizzi? Ti ha fatto cag**e addosso per due giorni, denuncialo, no? ". Ma c’è spazio anche per gli hater che per Fedez hanno un solo consiglio: " Magna de meno ". Sia per la salute sia perché, a loro vedere, il rapper sarebbe decisamente fuori forma al punto da sfigurare accanto al muscoloso chef turco. Qualcuno lo provoca scrivendogli: " Invece di mangiare avresti potuto fare una sessione di esercizi in palestra con lui " e ancora: " Ammazza che panza che hai messo sù! ".