Fedez prende in giro Marco Carta mostrando l'etichetta della t-shirt

Fedez non deve aver creduto nell'assoluzione di Marco Carta dalle accuse di furto, visto lo scivolone social delle scorse ore. L'ex giudice del talent X Factor ha pubblicato sui social network un breve video in cui scherza con l'amico Luis Sal sull'etichetta ancora attaccata alla t-shirt nuova. Nel farlo, Fedez ha citato volontariamente il cantante sardo che, dopo essere finito a processo per il presunto furto di alcune magliette in un grande magazzino, è stato assolto dalle accuse.

Fedez, che ha momentaneamente accantonato la carriera musicale per dedicarsi ad altri progetti professionali, nelle scorse ore ha pubblicato un video nelle storie del suo profilo Instagram. Accortosi dell'etichetta ancora attaccata alla maglia nuova dell'amico Luis Sal, il rapper ha deciso di immortalare la scena, condividendola successivamente con i suoi follower. " Che bello che sei oggi...davvero, l'etichetta quando la togli? ", scherza Fedez mentre riprende il collega. Il gioco si è trasformato però in una pessima caduta di stile, quando Fedez ha citato il cantante di Amici nel filmato successivo. Nel video seguente, infatti, il marito di Chiara Ferragni ha ripreso l'amico Luis Sal che, seduto su una sedia, mostrava ancora una volta l'etichetta attaccata alla maglia, scrivendo in primo piano: " Luis Sal is the new Marco Carta ".

Il paragone è un chiaro richiamo alla vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto Carta durante i mesi estivi. Il cantante cagliaritano, infatti, era finito al centro della cronaca per il presunto furto di alcune magliette alla Rinascente, per un valore di oltre mille euro. A fine ottobre, però, Marco Carta è stato assolto con formula piena dalle accuse. La citazione di Fedez nelle sue storie lascia pensare, dunque, che Fedez non abbia seguito la cronaca degli ultimi tempi, oppure che non creda nell'innocenza del giovane cantante. Il rapper è famoso per le sue provocazioni e gli scherzi, soprattutto in compagnia dell'amico Luis Sal, con il quale ha partecipato al reality game inglese Celebrity Hunted, che andrà in onda in streaming all'inizio del 2020. L'allusione al talento musicale nato negli studi di Amici di Maria De Filippi non lascia scampo alle interpretazioni, chissà cosa avrà pensato Carta.