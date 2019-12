Fedez sorprende Chiara Ferragni per Natale con un anello di lusso

Da quando i Ferragnez sono saliti sulle Dolomiti per festeggiare il Natale in famiglia, sui loro profilo social sono stati pubblicati lunghissimi minuti di video tra le storie e le timeline. A metterli insieme si potrebbe quasi realizzare un cortometraggio dal titolo "Natale coi Ferragnez", una rivisitazione in chiave social dei più classici cinepanettoni tra scherzi, risate e qualche momento romantico. Protagonista proprio di uno di questi è stato il cantante Fedez, che ha fatto un regalo davvero speciale per Chiara Ferragni.

Come in molte famiglie nelle quali ci sono bambini piccoli, anche il cenone di Chiara Ferragni e di Fedez è stato fatto a misura di bimbi, almeno nella prima parte. Il Babbo Natale dei piccoli è infatti arrivato prima di mezzanotte a portare i regali, prontamente scartati prima di andare a letto. Poi è iniziato il Natale degli adulti, con tanto di cambio abito da parte di Chiara Ferragni, che è proseguito fino a notte fonda. Ed è proprio quando i bambini erano a letto, che Fedez ha dato il suo regalo alla moglie, ovviamente sotto l'occhio dell'onnipresente smartphone per immortalare il momento.

L'influencer ha voluto immediatamente condividere il prezioso (in tutti i sensi) dono del marito con i 18 milioni di follower che la seguono con passione, per mostrare la generosità di Fedez. All'interno di una scatolina rossa di un famosissimo brand di gioielleria, infatti, era ben custodito un bellissimo anello d'oro con diamanti incastonati. Un regalo di altissimo valore, non solo simbolico, che Fedez ha voluto fare a Chiara Ferragni come pegno d'amore, forse per consolidare ulteriormente la loro unione. L'influencer sembra aver apprezzato lo slancio di estrema generosità di suo marito, che però per il momento non ha mostrato sui social il regalo che le ha fatto Fedez. A corredo dell'immagine dell'anello, la Ferragni non ha potuto fare a meno di inserire diverse emoticon a forma di cuore per simboleggiare il suo amore verso il cantante.

Le vacanze dei Ferragnez proseguiranno ancora per qualche giorno nella splendida cornice delle Dolomiti, prima che la coppia con figlio al seguito parta verso una destinazione ben più calda. Chiara Ferragni e Fedez, infatti, trascorreranno il capodanno a Dubai insieme agli amici prima di tornare a Milano per ricominciare l'anno con i nuovi progetti lavorativi. La coppia, almeno da quanto mostra sui social, sembra essere più unita e affiatata che mai, a dimostrazione che il loro è un amore vero e destinato a durare.